台中市春雨文教基金會再次發起「用愛翻轉－助學方案」，資助261名國中小學生，8日舉辦捐贈儀式。(春雨提供)

受疫情衝擊，許多弱勢家庭的生計雪上加霜，為幫助他們，台中市春雨文教基金會再次發起「用愛翻轉－助學方案」，8日舉辦捐贈儀式，春雨基金會董事長、台中市議員陳世凱說，弱勢學生的學習資源，在這兩年更顯不足，感謝大肚區企業家貢獻，讓孩子們能心無旁鶩的學習。

有感於部分處於弱勢經濟情況的家庭，家長收入僅能維持家庭生計，孩子學習的相關教材費用負擔不易，春雨文教基金會從2020年開始，每年9月結合大肚區在地企業家，發起「用愛翻轉－助學方案」，邀企業家發揮愛心、共襄盛舉，藉以籌措獎學金協助弱勢孩子學習資源，減輕家庭負擔。

陳世凱表示，近3年受疫情肆虐的衝擊，不少慈善機構、弱勢善款都短缺，基金會希望透過在地的企業關懷清寒的學子，讓更多弱勢學子能夠心無旁鶩、繼續求學。

春雨文教基金會執行長曾威說，他要深深感謝大肚地區在地的善心企業家慷慨付出，對這些弱勢孩子們不離不棄；對於經濟弱勢孩子，教育是孩子們脫貧的重要途徑，相信他們獲得社會關懷與協助，會讓他們更加努力奮發脫貧及回饋社會。

春雨文教基金會今年共獲得35名企業家捐助，募得款項70萬元，再加上前1年的善款餘額，獎助金額達78萬3000元，共嘉惠120名國中、141名國小學生，剩餘的金額也將捐贈給當地因疫情關係受影響的家庭。