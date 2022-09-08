伴隨特殊氣體、鞋用出貨動能活絡，晶呈科（4768）、南寶（4766）營運跨步躍進。晶呈科8月營收1.32億元，月增55.25％，年成長35.6％；前八月營收6.34億元，年增42.41％。

此外，南寶8月營收19.93億元，月增5.9％，年成長52.5％，創歷史新高；前八月營收144.35億元，年增23.1％，為同期歷史新高。

晶呈科產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）；其中，半導體製程特殊氣體製造約占營收九成。

俄烏戰爭未歇，晶呈科伴隨特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，上半年淨利年增67％，EPS1.57元。7月自結淨利2,900萬元，前7月EPS2.4元，超越去年全年。

晶呈科表示，因掌握中國、南韓氖氣供應，且成本漲幅多能轉嫁客戶，加上特殊氣體需求持續強勁，下半年營收可望蓄勢更上層樓；預估第三季特殊氣體出貨鋼瓶數，可望從5,491支（47L鋼瓶當量）推升達5,650～5,850支，Laser gas／氖混氣市占率朝雙位數前進。

南寶指出，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，運動品牌客戶持續回補庫存，加上去年受越南疫情影響基期低，年增幅度較大，第三季營運可望延續第二季強勁動能。其他消費產品、工業與科技產業用接著劑擬耕耘新產品與應用，續拼下半年持續成長。