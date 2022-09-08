高雄市長選舉，國民黨參選人柯志恩與民進黨參選人陳其邁對決。民進黨前立委沈富雄透露，他第一次在台北市萬華演講時，柯志恩在聽演講的過程中破水了，便趕快跑到醫院生小孩，因此，他在台灣從政的時間，就跟柯志恩的小孩的年紀一樣，可見他們的緣分結得多深。

沈富雄今(8日)在《POP撞新聞》節目中表示，在選舉的動員場中給掌聲的人，都是鐵粉，但鐵粉的百分比很低。而大部分人的票，那些人都是不會去參加造勢大會的，會去參加造勢大會的，都是相當的鐵粉。

沈富雄透露，他第一次在萬華演講時，台下柯志恩也在場，那時她第一次懷孕，並在聽演講的過程中破水了，就趕快跑到醫院生小孩。所以他在台灣正式從政的年份，就跟柯志恩的小孩年紀一樣，因此如果他忘掉在台灣從政了幾年，只要打電話問柯志恩：「妳小孩幾歲？」可見他們的緣分結得多深。

沈富雄吐露他和柯志恩的一段往事，主持人驚訝回應，難怪你現在有點挺柯志恩。沈富雄則喊說，「什麼有點挺她(柯志恩)？我一向覺得她是好的政治人物」。

國民黨提名柯志恩參選高雄市長，沈富雄7月就曾在政論節目中表示，柯志恩浮上檯面，接受高雄市長選戰提名，她表現得多好，她是天生的候選人，人家怎麼修理，她都沒事；況且柯志恩到了高雄，人緣多好啊，不用很費力，就自然而然的整合了，大家跟她一起拍照、甚至一起掛看板。