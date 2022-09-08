Selina推出紀念愛犬Pinky的新歌MV，一看到成品忍不住淚崩。（任真美好提供）

任家萱（Selina）近來推出創作新歌〈你我他〉MV。她的創作靈感來自對愛犬Pinky的思念，曾說在歷經受傷期間，因為仍需要照顧像家人般的Pinky，讓她感覺仍然是個有能力被需要的人，甚至形容Pinky是她受傷時存在的意義。

Pinky在3年多前過世，Selina當時哀傷不已，隨著時間的過去，現在心情已經釋懷不少，「現在想到Pinky，會記得我們之間濃烈的愛，那些想把牠揉進身體裡、聞腳腳的那一種愛，記得所有牠的可愛，牠很愛你的感覺，思念是甜蜜的存在，愛也應該是這樣子，用甜蜜的方式保留下去」。

她新歌MV特地邀請歌迷一起募集Pinky的照片而成，她一看到MV後，忍不住激動爆哭，「粉絲記憶體中的Pinky，滿滿的都是各種愛，直接爆擊我淚腺，太感動。」許久未和女兒同框亮相的任爸，這次也特別為了女兒和女兒的女兒Pinky獻身在MV中打太極，僅飾演在公園裡運動的路人甲也毫不在意，拍攝時任爸對於導演要求的大動作加慢動作覺得很有意思。