財政部表示，公益彩券的核心價值在於挹注社福財源及促進弱勢族群就業機會；自1999年底發行以來，截至今年8月底止，累計創造之盈餘約5474億元。

財政部進一步表示，該盈餘是專款專用於補助國民年金約2462億元、全民健康保險準備275億元，以及分配予地方政府運用於社會福利支出約2737億元。另運用發行機構繳納之回饋金約362億元，補助相關單位落實弱勢族群之照顧及經銷商失業、轉業之生活津貼及人身安全照顧，對於社會福利之貢獻甚有助益。

在提供弱勢族群就業機會方面，公益彩券之經銷商以具工作能力之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，截至本年8月底止之經銷商人數合計4萬4023人，如再考慮其聘僱員工及彩券週邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。

財政部公益彩券今年公益彩券年度銷售目標為1362億元、結算盈餘為309億元，截至8月止累計銷售金額約998.76億元、盈餘約212.9億元，年度目標達成率為73.33％、68.9％。

與去年同期銷售金額742.79億元、盈餘184.63億元比較，銷售金額增加約255.97億元，成長34.46％、盈餘增加約28.27億元，成長15.13％，財政部表示，隨著中秋節加碼刺激買氣等，今年些售量不僅可突破目標，甚至超越2015年的1366億元，創歷史次佳紀錄。