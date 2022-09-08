雙和醫院行動醫療團與馬久羅醫院醫師進行個案討論。（雙和醫院提供／李奇叡新北傳真）

李美慧主任及郭郁欣醫師協助嚴重感染傷口清創治療。（雙和醫院提供／李奇叡新北傳真）

謝楷敏呼吸治療師協助強化馬國呼吸治療師HFNC儀器及呼吸器操作。（雙和醫院提供／李奇叡新北傳真）

友邦馬紹爾群島共和國今年8月8日新冠肺炎疫情爆發，短短兩週內近3分之1國人染疫，醫療量能短缺，馬紹爾透過外交部向雙和醫院醫療請援，雙和醫院也隨即派出醫療團隊趕赴支援，彰顯兩國良好互動，也彰顯台灣在國際衛生援助的重要地位。

雙和醫院2013年起，便配合政府醫療外交政策辦理「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心計畫」，派遣醫護人員前往服務，去年疫情正盛，外交部也委託雙和醫院協助建置馬紹爾防疫系統，結合急診醫學科、醫學檢驗科及感染科跨團隊合作，為馬國量身設計之防疫貨櫃屋，包含實驗室設備、篩檢試劑、醫療耗材，並提供完整教學及實驗室標準作業流程。

不料上個月8日馬紹爾疫情再爆，位於首都的馬久羅醫院約8成員工確診，臨床醫療量能告急，馬紹爾透過外交部向雙和醫院醫療請援，駐馬大使館先聯合在地台商捐贈5500件防護衣、7000面口罩、2500塊殺菌肥皂及相關消毒用品，雙和醫院隨後也捐贈8000片N95口罩、3台經鼻導管高流量濕化氧氣系統含耗材及4台三合一生理監測器。

除了物資支援，雙和醫院也緊急組織醫療團隊，由急診科郭郁欣醫師先行前往支援，8月16日抵達馬國後，立刻提供馬久羅醫院急診檢傷篩檢分流動線規劃，以及COVID-19專責病房、加護病房及一般病房病患照護分流動線規劃，分享防疫經驗並參與馬國疫情決策會議。

雙和醫院隨後再派遣感染科主任李美慧、胸腔科醫師鄭景泉及呼吸治療師謝楷敏組成之醫療團，於8月29日抵達馬紹爾，一落地便立即進入院所，協助一名懷孕26週的確診婦女臨床重症加護診療，而後多次會診臨床複雜個案及分享台灣照護經驗。

除上述醫療協助，雙和醫院醫療團也提供醫事人員訓練，例如馬久羅醫院目前僅有一位外籍呼吸治療師，謝楷敏便協助強化馬國呼吸治療師HFNC儀器及呼吸器操作，以及訓練臨床急重症護理人員HFNC儀器操作。

另外，李美慧也提供COVID-19感染病人台灣照護經驗、猴痘預防與治療簡介及抗生素正確使用等課程，鄭景泉則提供COVID-19急重症照護經驗及訓練課程等。

此外，雙和醫院執行馬紹爾台灣衛生中心派駐之常駐護理師黃全賢，無論疫情爆發前後全程參與馬國疫情決策會議，與馬國全民攜手合作，防堵疫情，深受馬國信賴。

雙和醫院表示，此次即刻救援，再次彰顯台灣與馬紹爾共體時艱之邦交情誼，因秉持「受人以魚不如授人以漁」之理念，故預定於今年10月再次派遣醫療團至馬國，提供COVID-19臨床醫事人員照護、重症加護訓練、長新冠臨床治療及照護，加強感染管制、藥物使用相關概念及SOP。

雙和醫院強調，後續醫療團返國後也會持續提供遠距教學及特殊病例遠距討論會，致力提升馬國醫療人員新冠肺炎臨床醫療照護能力，實踐醫療無國界，延續「SDG17全球夥伴」，以達永續醫療之使命。