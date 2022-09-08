有「台灣最美歐巴桑」稱號的陳美鳳，66歲仍保持凍齡美貌和火辣身材，近日她曬出30多歲時在西餐廳表演的照片，中空裝大秀結實腹肌，讓網友都驚呼「以前真的是美的很驚人」。

陳美鳳曝光的照片中，她戴著誇張頭飾，穿著一件白色斜肩長禮服，乍看下宛如只有一條布包覆著豐滿上圍，讓她傲人胸部弧線和結實川字肌一覽無遺，膚色健康又性感，讓人眼睛為之一亮，她也說道：「30多的年前的照片，當時西餐廳的總經理就是現在黃金歲月的製作人黃錦鳳喔，多美妙的緣份！」

粉絲見狀也大讚「那時候真的是黑美人」、「從年輕美到現在」、「以前真的是美的很驚人，仙女下凡一樣，當然現在也很美」、「鳳姐健康亮麗的性感，真是無人能比」、「美鳳姐真的是辣一輩子」。

陳美鳳縱橫演藝圈45年，依舊人氣不減，影視歌三棲，至今仍相當活躍，而她臉蛋和身材也保養得宜，是圈內公認的美魔女，她曾透露保養祕訣，除了不碰加工食品外，也多年堅持不吃冰，每天吃一顆帶皮蘋果，還會在料理裡加薑片，幫助氣血循環，維持多年做瑜珈習慣，靠著飲食和運動維持好身材。