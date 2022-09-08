一起拉下水？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，除公廁政見「偷窺」畫面遭砲轟外，競選辦公室塞滿政二代的名單也引發討論。東華大學教授施正鋒今(8日)在《大新聞大爆卦》節目指出，新潮流系立委吳思瑤原擔任陳時中競選總幹事，但近期看來對選戰影響力似乎被英系架空；眼看桃園市長候選人鄭運鵬選情也低迷，可能影響到桃園市長鄭文燦之後當行政院長的機會，新潮流乾脆放手擺爛不管，把陳時中也一起拉下馬來。

施正鋒表示，「這些政二代佔在那邊，萬一讓他(陳時中)選上，他們以後就是局處長了，他們有戰功嘛。你以為所以年輕人都有機會嗎？不一定，所以那些太陽花的要想清楚。不過這裡我覺得關鍵在哪邊呢？我們知道選戰那個地方有些東西是不能交給外人的，比如說金主募款這個部分。」

「還有你的樁腳部分，這不是只有對競爭的政黨，還有不同的派系。」施正鋒指出，「所以你會看到除了陳時中的兒子掌控以外，那些內政部、司法院那些人(的兒女)，我會認為說他們扮演某種聯繫的角色，不能交給外包公司，也不能交給那些部會裡面的人，只能交給競選總部裡面(的人)，所以這裡面大概有一些見不得人的東西。」

施正鋒指出，「為什麼這次會出包？應該是新潮流、吳思瑤很不高興嘛，你把我架空了嘛，所以她當然不高興啊！桃園這個部分，反正小英也(會想)說，如果輸掉的話，你鄭文燦就不能當行政院長。搞不好新潮流也想說，看你台北也沒有了，我在猜啦，小人度君子之腹，我覺得新潮流現在是放手，什麼都不管，擺爛，然後看它是怎麼樣。所以在桃園這一戰裡面，說不定是剛好把陳時中也一起拉下來了。」