台南市政府勞工局8日會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處共同致送慰問金各45萬元給家屬。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股區文蛤池6日發生貨車吊臂誤觸高壓電起火，導致3名文蛤採收工人不幸身亡，3個人家庭頓時陷入經濟困頓，台南市長黃偉哲指示市府勞工局第一時間進行關懷及提供職災權益協助，8日會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處共同致送慰問金各45萬元給家屬。

本次罹難的黃姓兄弟，正值青壯年，6日與父親及另一名吳姓同事前往七股漁塭採收文蛤，於準備收工之際，貨車吊臂卻不慎觸及高壓電而起火燃燒，事發當時父親在旁目睹整個經過，看著2子被烈燄吞噬，無力救援只能在一旁痛哭失聲。

另一位罹難的48歲吳姓工人，育有2名孩子，最小的才剛滿週歲，是家中經濟支柱，發生意外後，家屬除了承受失去家人的痛苦，更要面對頓失經濟來源的困境。

勞動部職安署副署長李柏昌代表各致發家屬10萬元慰問金；南市府勞工局長王鑫基代表黃偉哲前往發送各30萬元職災慰問金，另台電台南區處長許墩貴也一同前往，各致贈5萬元急難救助金。

王鑫基說，接獲本次重大職災事件消息後，感到非常震驚與傷痛，在底層默默耕耘的基層勞工，卻不幸遭遇劫難，導致整個家庭陷入困境。勞工局職災個管員在第一時間致電家屬關心，提供最即時的協助，希望透過今日發送慰問金，暫時減輕家屬的經濟負擔。