第八屆健喬盃女子圍棋最強戰決賽今在海峰棋院舉行，由勝部冠軍楊子萱對決敗部冠軍盧鈺樺，經過五小時多鏖戰，最終楊子萱驚險擊敗盧鈺樺，首度奪得女子最強戰后冠，以及40萬元獎金！楊子萱於賽後表示，自己多次止步亞軍，這次終於拿下冠軍，非常感動。

由健喬集團獨家冠名贊助的女子圍棋最強戰，是台灣女子棋賽中獎金最高的比賽。本屆女子最強戰歷經快一個月的賽程，今日終於迎來最後決賽，由勝部冠軍楊子萱出戰敗部冠軍盧鈺樺。

今日爭冠賽盧鈺樺猜到黑棋執黑先攻，序盤黑棋形勢略佔上風，但楊子萱用時緊湊，進入中盤前，時間大幅領先對手半小時。

中盤作戰為本局勝負關鍵，盧鈺樺原本局面優勢，不料在中央劫爭選擇找損劫，導致楊子萱實地瞬間追近，局勢重回原點。

盧鈺樺賽後說到，當時中間形勢好，在計算上有六七成把握，所以鋌而走險選擇戰鬥，可惜後半盤時間不太充足，導致計算不夠全面。

棋局進行至中後盤，雙方皆進入讀秒，戰火也愈演愈烈，有三條大龍纏繞在中央對殺。面對亂局，盧鈺樺下定決心拚搏求勝，但楊子萱在讀秒下應對沉穩，抓住對手失誤後立刻封鎖屠龍。實戰白棋先「破眼」後「衝斷」，強行斷開對手大龍，黑子無奈全軍覆沒，最終楊子萱執白獲勝，拿下個人第一座女子圍棋最強戰冠軍。

回顧兩人本屆交手，楊子萱接連在勝部決賽、冠亞軍決賽擊敗盧鈺樺，以全勝之姿贏得女子最強，不僅實力漸趨穩定，更展現出一流勝負師所具備的心理素質。

楊子萱在受訪時說，當下是滿開心的，因為前幾年拿了很多亞軍，所以今年可以算是一個突破。而首度打入四強的新科職棋李嘉馨對這次表現同樣感到開心，並期望明年更進一步，取得更好的表現。