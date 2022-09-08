時速200km高速公路與磁浮汽車測試

近日大陸江蘇省交通運輸廳首次組織了時速200km級高速公路技術及磁浮汽車技術現場測試，取得階段性成果。陸媒指出，相關測試的新進展將為現有高路公路提升速度提供技術支撐，不過網民對時速200km的高速公路並不看好，認為公路兩旁可能得多開幾個火葬場。

據《網易新聞》報導，這項由江蘇省交通運輸廳組織展開的高速公路新基建與新型載運裝備協同關鍵技術研究專案，以時速200km級高速公路線形指標、新型磁浮載運交通工具等方面為主要研究內容，近日在高宣高速公路江蘇段7.9公里的範圍內進行了現場測試，涵蓋時速140-160-200km等多級限速路段。

專家指出，這種磁懸浮列車技術嘗試應用在公路交通裡面，主要希望能夠減少電動汽車能耗，增加它的續航里程。（圖／搜狐網）

目前大陸的高速公路限速120km/h，外界對於高速公路是否應該提速的討論頗多。不過今後隨著技術的進步，高速公路有望進一步提升速度。項目負責人、交通運輸部原總工程師周海濤說：「這樣一個研究如果成功了，對交通強國的發展是一個有力的支持，也能使我們中國的高速公路建設或者高速公路的技術水平能夠提高到世界的前列。」

《快科技》指出，這次測試車輛共8台，其中新能源車輛5台、常規能源車輛3台，測試員從社會渠道招募不同年齡段及不同性別駕駛員8名，實車最高速度一度接近230km/小時。測試並不針對汽車性能，而是對道路設計及使用標準進行研究。包括對應速度條件下的高速公路平、縱、橫段面的設計標準，以及超高速行駛條件下的新型安全防護措施等，為實現時速200公里級高速公路的安全高效運行提供保障。

磁浮汽車研究提出直線型磁浮載運汽車及旋轉磁浮汽車技術，研發一體化控制系統，同時進行實車改造及測試實驗。（ 圖／搜狐網）

在磁浮汽車技術上，研究項目提出直線型磁浮載運汽車及旋轉磁浮汽車技術，研發懸浮、驅動及導向一體化控制系統，同時進行實車改造及測試實驗。經測試，大陸首次成功實現懸浮重量2.8噸、懸浮間隙35毫米的試驗目標。西南交通大學教授鄧自剛說，將這種磁懸浮列車技術去嘗試應用在公路交通裡面，主要希望能夠減少電動汽車能耗，增加它的續航里程。

對於提升高速公路速限至200km，大部份網民都覺得以大陸高速公路現有的路況、車況與駕駛習慣，在這種速度下十分危險，「到時高速周圍多建幾個墓地當配套設施吧，到時到時高速上可能橫屍遍野」，「200公里只要出事，120（救護車）都省了，直接送火葬場」，「秒速55公尺，出事秒變渣渣」。