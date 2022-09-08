車水馬龍的大馬路口，不少人曾有過被卡在路中間的經驗！有名男子就拍下在某大馬路口，有輛小休旅車疑似要搶紅燈過不去，整輛車被卡在路中央，且拍攝影片的原PO也表示，這路口紅綠燈約90秒，該休旅車已被按了喇叭數百次，讓原PO笑喊「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」；網友見影片也笑翻「敵動我不動的概念」、「停在待撞區，駕駛自己也很抖」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段13秒影片，影片中有輛小休旅車卡在車水馬龍的大馬路口，該該直接被車陣包圍，無法動彈，因此，橫向直行的公車與多輛汽車，就從該休旅車的車頭與車尾通過，險象環生；原PO也在貼文寫下「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

影片一出，網友紛紛留言表示「跟著前面的車流過去，卡在中間」、「好奇這被撞算誰的」、「車主會不會在想說怎麼都沒人讓他過」、「敵動我不動的概念」、「可能剛好路況不了解」、「新手駕駛路況不熟，常見的」、「這駕駛要收驚了」、「我覺得他一定很慌張」、「可能左轉時被前面烏龜車耽誤到來不及轉」、「停在待撞區，駕駛自己也很抖」。

原PO也在貼文留言區回應網友表示，這是不是在下班時間，由於該休旅車搶紅燈過不去，因此卡在路公央，然後他印象中此路口紅綠燈是90秒之久，該休旅車也被按了「喇叭幾百下」。