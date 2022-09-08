鳳小岳經常和老婆因為教育觀念起衝突。（羅永銘攝）

法比歐即將升格爸爸。（羅永銘攝）

鳳小岳、法比歐今（8日）出席台灣服裝設計師陳科維（Alexander King Chen）「時尚電影三部曲」放映會，2人演出《華燈初上》、《斯卡羅》昨在金鐘獎皆獲多項提名，不過他們雙雙成為遺珠，法比歐坦言「當然會有一點失望」，鳳小岳則表示不難過，還搞笑說：「反正頒獎當天還會有一批人比我們更失落。」

鳳小岳認為就當作累積經驗，很開心越來越多好的台劇，讓全世界看到，他雖嘴上說心情不受影響，但其實這2天狂刷新聞，想說「怎麼沒人可憐我」。法比歐也直呼今年實在太多優秀的競爭者，也為同劇導演曹瑞原、温貞菱成遺珠大感惋惜，但很開心《斯卡羅》入圍13項，「最希望查馬克老師可以得獎，就是最好的禮物，他是這部戲的靈魂」。

不過法比歐將迎接另個喜事，女兒再3個月就要出生了，「一開始很緊張，不知道自己有沒有準備好要當爸，但現在非常期待她趕快出生。」並表示不想請保母，希望都是自己照顧，「第1次有小孩，他們都長很快，想參與她的童年，多跟她相處」，之後也不排除帶著小孩一起工作。鳳小岳也以過來人的身分分享，「第1胎確實很累，雖然我們男生不會經歷生產的過程，但是從心裡生出來，會有種很奇妙的感覺。」

2人和老婆都是跨文化背景，對於教育觀念上的衝突，鳳小岳說，他表示經常和老婆為了小孩睡覺的時間點、獎勵懲罰的方式有不同意見，還自爆以前因為偷了爸媽5塊錢買綠豆椪，被台灣人媽媽叫去跪祖先牌，讓他很不解。法比歐則表示，跟老婆的想法滿相近，不過相較於他的文化較不會主動分享愛，現在會鼓勵另一半多去抱抱爸媽。

Alex的時尚電影三部曲已有2部《無邊界的愛》（Inhuman Love） 及《你在天堂嗎？》（Are You In Heaven）在YouTube上公開，第3部曲《燃燒重生》（Kill-Burn）將於本月底公開。