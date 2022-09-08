《西來庵》由國家文藝獎得主王榮裕擔任導演，他表示，這部作品是一個時代的農民起義，也是為守護這塊土地的祖先們發聲。（劉宗龍攝）

舞台上只有20人，但卻能展現萬馬千軍、抵抗外辱的氣勢，金枝演社醞釀多年作品《西來庵》，由國家文藝獎得主王榮裕擔任導演，以日治時期的「西來庵事件」為創作題材，描述地方農民對抗外來政權故事，將在9月下旬登場。

王榮裕表示，「這是一個時代的農民起義，這部作品是為守護這塊土地的祖先們發聲，他們以肉身對抗日本政府殖民，展現了守護家園的精神。」王榮裕說，原本這部作品是2016年北藝中心開幕的節目，但場館延到今年開幕，世界的局勢也多有變化，戰爭、軍演，都能對應西來庵事件的狀態。

西來庵事件發生於1915年日治時期，當時余清芳、羅俊、江定等人，在台南的西來庵五福王爺廟密謀起義，招募民眾對抗日本政府，並透過宗教信仰宣導反日精神，發放符咒作為參與證明，也以修繕寺廟名義籌措抗日基金。

王榮裕表示，也因為有募款、宣揚符咒可保護人刀槍不入，從現代的眼光，他們也被解讀成是神棍，「但那是一個人們會相信武俠和符咒的年代，參與的人也有很多能人，像是保正和秀才，他們在那樣的狀態下，選擇這樣的方式和庶民溝通，事實上幾乎可說是用肉身在抵擋日本人，精神可敬。」

王榮裕表示，全劇希望還原那個時代的狀態，「當時有很多新舊價值觀在轉換，那是一個年代的精神，一群人如何面對生存戰爭，有人把他們當土匪、神棍，我認為是誤解，希望能為他們平反。」演出將於9月30日至10月2日於台北表演藝術中心登場。