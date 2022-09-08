為了對抗能源危機，歐盟正在研議相關對策，包括對俄羅斯天然氣價格設定上限，甚至對發電業者課徵暴利稅。

歐盟執委會周三已提出對抗高天然氣價格與電價的對策提案，其中對俄羅斯天然氣輸入價格將設定上限，另外也考慮對電力供應商課徵暴利稅，藉以用作彌補受高能源價格衝擊的家庭與企業的資金。

由於俄羅斯大幅降低天然氣供應，加上今年夏天核電和水力發電量下滑，一些工廠被迫關閉停產，並造成社會動盪。天然氣和電費價格今夏均創下歷史新高，最近雖然已經下滑，但仍比去年同期高出好幾倍。

歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「我們的家庭與企業正面臨天文數字的電價，而且市場又高度震盪。執委會提出的因應對策應該有助於保護家庭和企業。」

包括冶煉廠到玻璃製造商等歐洲能源密集產業目前正指望布魯塞爾在冬季來臨和氣溫開始下降之前進行干預，以降低整個歐洲大陸的天然氣和電價成本。

范德萊恩指出，根據執委會發布的提案，執委會將建議對以相對較低成本發電的公司設定特定的營收上限，超出該上限的營收可能就得當做暴利稅上繳，作為降低家庭和企業電費的資金。

由於批發市場的電價與天然氣發電廠的投入成本掛鉤，因此目前成本最高的是天然氣發電廠，而核電廠等營運成本較低的發電業者則是賺取暴利。

外交官和能源專家表示，該計劃相當於政府對許多非天然氣發電業者目前賺取的意外之財徵稅。投資人和交易員則在靜候計畫相關細節，包括營收上限水位以及政府將如何統籌分配該稅收資金。

范德萊恩並重申支持對俄羅斯天然氣進口價格設定上限，歐盟官員過去曾擔憂若設定上限可能會促使俄羅斯完全切斷天然氣供應，但如今隨著俄羅斯幾乎已停供天然氣，所以此項措施的影響恐怕相當有限。