知名直播主連千毅6日涉嫌NFT詐騙洗錢，遭刑事局逮捕，當場還被搜到大量「假貨」，但在檢方偵訊後以20萬元交保；連千毅在交保後神隱1天，今（8日）晚在臉書發文祝賀中秋佳節快樂，更用了笑瞇瞇的表情符號，看起來心情絲毫不受影響。

連千毅先前遭YouTuber「勾起你心中的惡」揭發用NFT詐騙，雙方隔空交戰更引起警方關注，才暫時平息糾紛。之後有直播主跳出來稱受到連千毅NFT詐騙，崩潰報案；在刑事局經過數日蒐證，6日逮捕連千毅和助理等4人，還被發現現場一堆「假貨」，引起熱議。

不過，連千毅在7日凌晨複訊後，就以20萬元交保，在此他也低調神隱1天，今晚近7點左右，他在臉書發文，貼出和兄弟們的大合照，輕描淡寫地說，「祝各位，中秋佳節快樂！連假快樂！大家大賺錢」，最後還使用一個笑瞇瞇的表情符號，像是完全沒發生任何事情，心情不受影響。

連千毅在發文底下留言，「大家中秋連假快樂」、「大家酒後不開車，開車不喝酒」、「月圓人團圓，中秋節快樂」、「娜美買了新襯衫給我，滿好看的」、「祝福大家，都能心想事成、萬事如意」，除了用笑瞇瞇表情符號，也有使用笑臉符號，讓網友不禁讚嘆他有超強心態，看起來真的不像是被逮捕過的樣子。