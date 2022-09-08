全新iPhone 14系列，除iPhone 14 Plus於10月7日發售外，包含iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都將於9月16日開賣；遠傳電信今天上午11點開放預約登記，不少果粉搶在第一時間卡位，5分鐘內就湧入破萬人進站，截至下午4點為止，新的紫色堪稱人氣王，獲得5成以上預約用戶指名，又以iPhone 14 Pro系列最受歡迎，佔8成，整體預約量更較前代iPhone 13倍數成長，遠傳電信也提前公布資費方案，月付1599元，iPhone 14就能0元起帶回家，功能大躍進的iPhone 14 Pro也只要6300元起。

遠傳電信表示，iPhone 14 Pro主鏡頭大幅進化至4800萬畫素，搭載最新A16仿生晶片，續航力、處理表現都大躍進，堪稱近年最大改版的「動態島」軟硬體整合設計，改變過往「瀏海」造型前鏡頭設計，升級幅度相當有感，加上搶先預約者多為忠實果粉，造就iPhone 14 Pro首波預約人氣紅不讓；不過較為平價iPhone 14續航力、低光源拍照也大幅進化，加上全系列都有的車禍偵測求援功能，預期也會帶動後續人氣逐步上揚。

遠傳同時推出了多項好康，例如申辦行動裝置險加碼送最高1000遠傳幣回饋，遠傳幣可透過遠傳心生活App抵用電信帳單，或到friDay購物選購站上數十萬件各式商品，另對苦於手機容量不足的果粉，到遠傳申辦最新iPhone並首次訂閱iCloud+ 50GB，除現享3個月免費外，首次使用App Store「遠傳電信帳單代收」還加送150購物金（需登錄，限量500名），可在App Store購買軟體、電影、遊戲等抵用，數量有限，送完為止。