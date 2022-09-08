侯友宜長照後援會今晚舉行成立大會，長照夥伴爭先與侯友宜握手。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜自9月1日登記參選爭取連任，至今（8）日晚間才首次現身選舉公開活動，出席長照後援會成立大會，侯友宜到場時受到現場400多位長照夥伴熱烈歡迎，從門口走到舞台，不斷有人要求握手、合照，甚至有人主動上前擁抱，全場高喊「凍蒜！」不間斷。

侯友宜表示，新北市的長照機構全國最多，疫情期間非常謝謝長照協會的幫忙，讓長輩在嚴重的災情中守住健康，也謝謝長照夥伴們的鼓勵，他會繼續努力把市政做好，讓長輩都能被照顧得無微不至，這是我們最大的心願。

長照後援會表示，侯市長積極改善長照機構照護環境與品質，完成60家公共托老中心及16家有Fu長照站，同時推動里里銀髮俱樂部、全齡高風險整合安全網、惜食分享網、好日子爱心大平台等社會福利政策；並在疫情期間率先開放長照機構住民及工作人員優先施打疫苗，啟動長照機構在地安置、視訊診療、專屬綠色通道，讓疫情最嚴重的新北市能把長輩照顧好。

媒體詢問侯友宜選舉辦公室的地點和蔡英文總統2010年選新北市長的辦公室是同一地點，是巧合還是意在挑戰2024總統大位？侯友宜說，那時候他還沒來新北市服務，不知道蔡總統用哪個選舉辦公室，是這兩天才聽說，選舉跟建築物是哪一棟其實沒有關係，最重要的還是好好拚市政，好好做代誌，才是他應有的本分。