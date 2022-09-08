第一金控公告，8月份集團稅後淨利為新臺幣20.82億元，月減率12.6％，雖較上月獲利數字下降，主要是各主要子公司股利收入均較上月認列減少。

第一金累計前八月的稅後淨利達新臺幣147.00億元，年減率2.0％，此些微差距顯示已拉近至去年同期之獲利水平。每股稅後盈餘(EPS)達新臺幣1.11元。

整體來看，銀行受惠升息效應，證券、人壽的股利收入減少。

第一銀行營收表現雖較前月下降，單月獲利降至新臺幣19.76億元，月減率10.2％，主要是金融交易利得略降所致。外幣資金成本上揚致淨利收下滑。另外，手續費收入則受惠放款擴增持續上揚。股利收入依然支撐金融交易獲利水平，雖單月獲利較前月減降。

信用成本方面，近兩個月較高之呆帳增提拉升覆蓋率至677.02％，逾放比維持在0.18％。累計前八月的稅後盈餘達新臺幣143.01億元，年增率7.7％。

第一金證券股利收入減少影響自營及承銷獲利，致證券單月盈餘下滑至新臺幣6,634萬元，月減率19.7％，累計前八月的稅後盈餘達新臺幣3.28億元，年減率71.4％。

第一金人壽股利收入及評價利益減少致單月盈餘降至新臺幣 2,790萬元，月減率65.2％，累計前八月的稅後盈餘達新臺幣 1.35億元，年減率76.0％。

此外，創投近兩個月獲利轉正，主要係評價回升，8月之單月獲利達新臺幣5,427萬元。