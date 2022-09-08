繼新光三越SKM Pay打開生態圈之後，此波風潮亦延燒至地方商圈；深耕新北市雙和商圈的比漾廣場即將於下月推出行動支付BEYOND PAY，除了提供六萬會員便利性，更將透過串連在地40-50家咖啡廳等餐飲業者，建構在地生態圈。

比漾廣場App將在10月改版上線，新功能包括推出包括BEYOND PAY、App購物、商圈美食外帶外送、商品訂閱制，並將納入商圈合作店家夥伴，讓品牌服務範圍可突破館內限制，並透過行動支付，擴大使用便利性深度經營在地客。

據統計，目前比漾客層有75%都是中永和在地客，會員數逾22萬，App會員超過6萬，App升級改版後，將擴增推出BEYOND PAY，目的主要是增加會員便利性，在App可以直接購物，省去刷卡流程，且商圈3公里範圍內都可透過Lalamove外送。

比漾廣場在喜樂時代影城進駐後，年輕客層大增逾2成，後續明顯帶動運動潮牌、餐飲的年輕聚客力，像是在1樓樓面分別導入Palladium、New Balance後，業績超乎預期甚至是翻倍成長，目前運動潮牌年度約有20%左右成長，也因此繼上半年改裝後之後，一樓亦將引進adidas/adidas originals品牌專門店將於10月新登場，讓運動潮流品牌陣容更完整。