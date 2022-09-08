精誠資訊（6214）公告8月營收為28億元，成長0.61％。2022年1至8月累計合併營收為210億元，較去年同期增加8.07％。

精誠表示，8月營收成長，主要貢獻來自於精誠持續發揮5A跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列；積極發展雲服務，尤以SaaS訂閱服務更為顯著、因雲服務而帶動的資安需求，皆對營收成長有正面貢獻。另外，併購台灣資服以及其他轉投資的綜效也有所展現。整體營收表現符合預期目標。