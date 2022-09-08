iPhone 14系列新機正式亮相，一口氣推出iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14共四款機型，網路家庭（8044）表示，看好訂閱制興起，8日宣布配合蘋果，推出「iPhone訂閱方案」，訂閱週期為12個月。每月最低付額為新台幣1,534元，期望透過新的購買模式，為第三季營運增溫。

網家為台灣電商唯一的Apple全系列授權經銷商，網家表示，瞄準訂閱消費趨勢崛起，以及新世代的消費習慣，因此率先在台灣市場推出「iPhone訂閱方案」，主打低月付額、免預繳免押金、專屬保險、年年換新等特色。

網家指出，消費者只要付少少的月付款，即可獲得最新的iPhone，若訂閱期間手機不慎遺失，或發生人為毀損的情況，自付額最高2500元，即可換取一次整新機。

網家表示，PChome 24h購物即將於9月9日晚上8點同步蘋果官網開放「iPhone 14」系列新機預購活動，「iPhone訂閱方案」則會於9月9日晚上9點開放首波訂閱，首波預購及訂閱的消費者，最快將於開賣日（9/16）上午到貨，雙北都會區最快上午9點即可收到熱騰騰的新機，預期加上信用卡回饋、P幣回饋等，將可以為網家第三季營運帶來動能。