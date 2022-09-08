電商美而快（5321）公告8月營收2.51億元，較去年同期成長3.8％，其中電商事業體營收2.29億元，年增率達21％，高於整體表現；累計1～8月營收20.61億元，年增率為14.0％。

美而快指出，適逢暑期旅遊潮，旗下服飾品牌紛紛推出促銷活動，在商業品牌服飾銷量已見明顯回升，以及網紅品牌服飾持續受惠網紅流量變現效益，銷售表現穩健下，商業品牌與網紅品牌近期銷量皆表現不俗，帶動8月電商營收表現較去年同期成長超過2成，維持強勁成長力道。

美而快今年前8個月電商事業累計營收年增長率31.8％，但受到PCB事業的影響，致整體營收年增率為14.0％。美而快指出，近兩年因公司轉將重心放在電商事業，PCB事業的成長力度已趨弱，今年上半年PCB事業營收較去年同期衰退23.0％，因PCB非公司發展的核心事業，市場競爭力已明顯不足。

美而快進一步表示，已於8月26日董事會通過處分PCB子公司的部份股權，並將資源轉入電商核心事業，預期以電商事業營收的強勁成長性來看，未來公司不再納入PCB事業營收，營運表現仍可保持雙位數成長。

美而快以「網紅」為事業發展核心，上半年營業利益1.34億元，歸屬母公司稅後淨利0.89億元，分別年增59.9％與126.3％，每股稅後盈餘2.53元，為歷年同期新高。

美而快表示，未來將持續推動品牌孵化及流量變現的營運模式，預計第四季旺季可望為電商事業迎來再一波成長，從9月開始啟動換季、電商購物節、聖誕節、年終等活動檔期接連而至，旗下商業、網紅品牌預計將推出多項優惠活動，拉升商品銷售量，提升業績表現。

商業品牌部分，美而快表示，除了定期有服飾新品的推出，及促銷活動並行外，亦積極拓展非服飾類商品，以期提升營收表現；網紅品牌方面則持續透過流量變現模式，也將此模式複製到其他產品線，搭配直播、餐飲電商、NFT周邊商品等多角佈局的效益顯現，以加速電商事業版圖的成長。