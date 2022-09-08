台中林酒店8日晚間舉辦「疼惜我們的囝仔」公益餐會，席間孩子們也藉由感謝卡及手語歌，對林酒店表達感謝。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

中秋前夕，台中林酒店今（8日）晚間邀請鎮瀾兒童家園院童到「森林百匯」自助餐廳享用自助餐，71名育幼院童開心歡度中秋節，席間孩子們也藉由感謝卡及手語歌，對林酒店表達感謝，現場氣氛歡樂、溫馨。

林酒店本著關懷弱勢公益，特邀鎮瀾兒童家園於「森林百匯」自助餐廳，辦理饗樂中秋公益餐會，林酒店副董事長許美玲表示，此次活動，以「疼惜我們的囝仔」的實際行動，關注需要被關懷的弱勢兒童青少年，邀他們享用森林百匯自助餐廳的精美料理、歡慶中秋佳節，讓到訪的兒童家園小朋友及師長們感受社會溫暖。

活動席間，育幼院孩童也藉由感謝卡及手語歌，向林酒店表達謝意；鎮瀾兒童家園院長顏莉敏表示：「林酒店一直以來都相當關心育幼院的孩子，109年就曾贊助育幼院辦理謝師宴，這兩年因疫情影響，餐飲業大受衝擊，在如此危難的時刻，林酒店仍不忘其回饋社會、關懷弱勢的初心，善心義舉令人感佩。」

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲媽社會福利基金會董事長鄭銘坤及國際蘭馨交流協會中華民國總會創意總監蔡玲蘭也共同出席這場活動，顏清標表示，疫情造成許多家庭經濟困難

，讓育幼院孩童返家之路遙遙無期，育幼院也面臨捐款減少及防疫物資短缺的宭境，期盼社會大眾能發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，伸出援手。