美國的平權運動涉及方方面面，愛滋病帶原者的職業權益常被提及，現在增加到從軍入伍。一群民主黨國會議員共同提出聯名信，希望拜登總統（Joe Biden）允許HIV陽性感染者也能加入美軍。

軍事網報導，五角大廈其實在今年早些時候做出讓步，已感染HIV的軍人不會被強迫退伍、非自願隔離或禁止部署。但是募兵處仍然拒收HIV帶員者，因此民主黨視為疾病岐視。

發起人有紐約州民主黨參議員吉莉布蘭德(Kirsten Gillibrand,中文名陸天娜) 、德拉瓦州參議員康斯(Chris Coons)，以及伊利諾伊州民主黨眾議員奎格利(Mike Quigley)、加州眾議員加克布(Sara Jacobs)、芭芭拉•李(Barbara Lee)。

這份聲明寫道：「HIV帶原者在獲得穩定治療後，就不應用這個藉口阻止他們加入美國軍隊。」

愛滋病毒出現在1980年代，是一種體液傳染，會弱化免疫系統的疾病，它最初集中在 LGBTQ 群體，導致人們對這種疾病有偏見與污名化，尤其該病在80年代幾乎無法扼止，更是聞之色變。隨著新的治療藥問世，已可以控制住病情，只要不停止服藥，患者與常人無異，改善了愛滋病患者的生活品質與餘命。

美國法院在今年4月裁決，因HIV病毒感染而解僱服役人員，或拒絕給付他們的服役獎是違法的。儘管軍方認為，雖然新的治療方法降低了傳播風險，但在戰場上的環境不能與普通社會相比，艾滋病毒仍然是一種危險。但該案的法官仍裁定，國防部的政策「與當前有關愛滋病毒的醫學證據不符。」

根據美國疾病控制和預防中心的最新數據，截至 2019 年，估計有120萬 13 歲及以上的美國人感染了HIV病毒。