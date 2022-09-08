被譽為「萬里長江第一隧」的海太長江隧道於9月7日上午正式開工建設，它是2025年前重點建設的鐵公路複合過江通道，全長39.07公里，過江隧道部份長11.185公里，採雙向6車道高速公路標準建設，是目前世界最長、中國斷面最大的公路水下盾構隧道。

據《快科技》引述南通市微博公眾號發佈消息稱，海太過江通道是大陸2025年前重點建設的鐵公路複合過江通道，是通常高速（通州至常熟）、如通蘇湖鐵路（江蘇如東、南通、蘇州至浙江湖州）的重要組成部分，也是南通「八龍過江」格局中落地實施的第5條通道。該項目公路部分起自滬陝高速南通海門段，經蘇州太倉市，止於滬武高速蘇州常熟段。

海太長江隧道的公路部分起自滬陝高速南通海門段，經蘇州太倉市，止於滬武高速蘇州常熟段。通道全長約39.07公里，其中過江隧道長11.185公里。（圖／快科技）

報導說，海太（南通市海門區至蘇州市太倉市）過江通道全長約39.07公里，其中過江隧道長11.185公里（含敞口段），北接線長15.724公里，南接線長12.161公里。項目採用雙向6車道高速公路標準建設，設計時速因隧道寬度分別為時速100與120公里。這也是目前世界最長、中國斷面最大的公路水下盾構隧道。

報導指出，海太過江通道預計於2028年通車，開通後從南通10分鐘就可以跨過長江，待上海、南通兩地城際高鐵開通，半個小時可抵達上海市中心。