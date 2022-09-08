全球果迷們眾所矚目的iPhone 14 於8日蘋果秋季發表會亮相！迎接2022新機上市，蘋果優質經銷商STUDIO A於8日20:00起推出「STUDIO A Apple秋季特別活動」，開放會員iPhone 14系列、Apple Watch系新機預約外，即日起至9月30日期間，於STUDIO A官網指定連結購買萬元禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，搭配「中國信託LINE Pay卡」消費還可享LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠。

禮券使用無效期，且可用於全產品，有1萬元、2萬元面額，各限量3,000份，數量有限，售完即止。

「STUDIO A 秋季特別禮券」可於全台STUDIO A折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad、Apple watch 等Apple全系列主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且禮券可多張合併使用，每萬元可回饋等值5%之會員點數，例如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，這次也特別於9月9日～10月31日開放標準會員等級以上，均可折抵副廠週邊商品100%。使用「中信LINE Pay卡」等多家銀行信用卡，最高還享筆筆3%無上限回饋。

最新iPhone 14 Pro系列主機，搭載A16仿生晶片，6核心CPU比目前市面上其他晶片快40%，升級的4,800萬像素主相機鏡頭，能針對拍攝的照片做適應調整、不怕拍片時手震影響，還有最新車禍偵測與衛星SOS 緊急服務。

而迎來全面更新的Apple Watch系列，Watch SE搭載S8處理器、螢幕比Apple Watch Series 3多了30%，Watch Series 8則具備體溫感測及計算女性排卵期功能，全新推出的Apple Watch Ultra，採用鈦金屬錶殼，錶面尺寸達到49mm、螢幕亮度比其他款多2倍，續航力最高可達36小時，低耗電模式下也可使用60小時，十分適合戶外極限運動、休閒潛水者使用。

Apple商品週邊的防護產品始終是時尚潮流中的熱門話題，雖然保護殼、貼等要價不菲，卻早已是消費者不可或缺的裝備，舉例來說，陳小姐若準備購入最新 iPhone系列主機，預先購買STUDIO A禮券4萬元，即可獲得會員點數4,000點，點數則可全額折抵購買各式保護殼/貼、充電器或金屬鏡頭保護貼等產品，節省下一筆不小的費用，搭配使用「中國信託LINE Pay卡」，還可享有LINE Points 3%回饋。還可使用「舊換新多台折抵」，並於購機當下加購、或於開通60天內投保「SA Care 2.0 全方位保障計劃」。