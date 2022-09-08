大陸福建省莆田萬達廣場一間海底撈火鍋，有名21歲正妹和男友前往用餐時，正妹因為吃下毛肚，接著喝水時不甚噎到，當場全身癱軟，無法呼吸，手臂逐漸呈現紫色狀況，海底撈的員工見狀，立刻為正妹施行「哈姆立克」法急救，但還是未能救回正妹一命；該店目前已暫時停業，並與死者家屬協商賠償事宜。

綜合陸媒報導，9月8日在福建省莆田萬達廣場一間海底撈火鍋店，1名21歲女子與男友前往用餐時，女子疑似吃火鍋噎到不幸喪命，從曝光的影片可見，女子當場無法呼吸，整人瞬間癱軟，手臂呈現紫色，情狀非常危急，店內的工作人員見狀立刻對女子施行「哈姆立克」法急救，但還是未能救回女子。

21歲正妹和男友去吃海底撈，不慎被毛肚噎死，工作人員緊急為正妹施行「哈姆立克」法急救。（翻攝自微博）

對此，海底撈表示，確實有此是，女子用餐過程中，突然發生意外，工作人員立即進行急救措施，也有撥打電話向救護人員求助，但很遺憾仍未能救回女子生命，公司也將全力配合警方調查原因，依法承擔相應的責任。

萬達廣場工作人員表示，海底撈已經暫停營業。將和死者家屬協商賠償事宜，會在雙方達成協議後，再重新開業。

這則影片在微博流傳，有自稱是死者同事的網友指出，當時女同事和男友去海底撈用餐，女同事吃下毛肚後，接著喝水的時候噎到，網友已指出，當下除了救護人員外，還有在店內用餐的護理師也前來幫忙，但想到目睹女同事發生意外的男友，「會有什麼樣的心理陰影」。