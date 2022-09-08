國民黨8日召開考紀會，黨中央委員徐正文因未經黨部提名投入大安文山區台北市議員選舉，遭開除黨籍，對此，徐正文表示，對考紀會的先處理深表遺憾，將赴地檢署按鈴控告國民黨相關人員，處理黨籍問題其涉嫌意圖使人不當選，他也直言，相信人民知道誰是真正的正藍，是被迫害不會被擊倒的人。

徐正文表示，在之前以依法申請報備參選，中央委員會未決定之前，考紀會的先處理深表遺憾，未來將透過律師在收到國民黨的公文後，向法院提出黨員資格存在等相關訴訟。同時，也將赴地檢署按鈴控告國民黨相關人員，背信及不實指控和處理黨籍問題其涉嫌意圖使人不當選。

徐正文強調，他相信人民知道誰是真正的正藍，是被迫害不會被擊倒的人，打他的人黨中央也沒處理，放縱暴力，就像當初武漢包機一樣把他停權是非不分黑白不明。

徐正文表示，在小明和陸配團聚和台商除籍及爭取幼兒BNT和輝瑞幼兒疫苗，始終孤軍奮戰，但都為人民爭取到權益，之後他將捍衛自己權利，做真正的民主捍衛者，像對抗強權永遠不低頭保護人民權利的鋼鐵俠。