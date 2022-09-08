除了傳統的貓、狗外，不少人也開始飼養其他動物當作寵物，其中鴨子也成為頗受歡迎的寵物之一。就有網友PO文表示，自己遇到一名飼主，帶著寵物鴨前往燒鴨店點餐，當下鴨子的表情也讓網友笑翻，直說「求鴨鴨的心理陰影面積」。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張照片，男飼主揹著裝著寵物小白鴨的太空包，前往燒臘店點餐，只見小鴨看到櫃檯上擺放的鴨肉，頓時低下頭，閉起眼睛，仿佛不願面對事實般鬱悶。

看見櫃台上的鴨肉，小白鴨低下頭閉起眼睛，彷彿不願面對，讓網友好笑又心疼。(圖／路上觀察學院)

照片貼出後，吸引近萬人點讚，不少網友紛紛揶揄：「粗暴的行為duck不必」、「笑死，探親嗎」、「鴨子：大家都那麼熟了 不用客氣」、「主人：看到沒，這就是不乖的下場」、「校外教學XD」、「爸爸帶孩子去看烤場」、「火災現場認屍...QQ」、「告別式」、「看長大成熟後的自己」。

也有不少人心疼小鴨：「感覺牠快哭了」、「可憐的孩子，求牠的心理陰影面積」、「一臉落寞QQ」、「主人真的很壞耶」、「太殘忍了」。