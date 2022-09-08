新加坡女歌手黃湘怡，曾活躍於演藝圈，代表作《快遞愛情》、《第一個冬季》、《西班牙狂想曲》等，傳唱近20年仍受喜愛。2011年她嫁給金色三麥集團小開葉學澤，育有一子，但近日傳出婚變，黃湘怡的IG疑出現新歡，兩人的互動親密，且黃湘怡家人也見過。

黃湘怡剛出道時形象清純、可愛，曾以《等》角逐金曲新人獎，後來轉型為商場強人，開的蛋糕店一度闖出佳績，感情方面也開花結果，2011年在溫哥華秘婚金色三麥集團小開葉學澤，夫妻郎才女貌，令外界稱羨。

黃湘怡的蛋糕店於2017年賣給金色三麥，她退居到股東的位置，這幾年鮮少公開露面，僅透過IG分享生活日常，有眼尖的網友發現，黃湘怡已很久沒PO葉學澤，大部分都是放她和家人的照片，今年農曆春節初一，黃湘怡與娘家過，身邊還出現一位身材壯碩的洋男，已融入女方的原生家庭，5月黃湘怡去海邊拍照時，摟抱該洋男，看起來關係匪淺，被網友問是否為男朋友，且一直到這幾天，她都有上傳該洋男的照片，就是不見葉學澤。

種種跡象來看，外界好奇黃湘怡是否離婚、有了新對象，根據《三立新聞網》報導，黃湘怡尚未回應。