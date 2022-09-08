戴立綱說明輕颱梅花對台影響。

第12號輕颱「梅花」目前位於台灣東南東方海面，未來將朝北北西方向前進，過程中也會逐漸增強，不過後續路徑仍有不確定性。氣象主播戴立綱說明，明（9）日各地天氣晴朗，早晚稍涼，後（10）天晚間台北東邊、北部海岸線、東北角是雲縫中見月，到了周日（11）台北東邊、北部海岸線、東北角、宜蘭開始出現零星降雨。

戴立綱提醒，連假期間山區活動切記攜帶厚外套，尤其海拔2千公尺以上山區早晚氣溫僅有12、13度，海拔3千公尺以上山區早晚僅剩4、5度；戴立綱指出，連假前兩天各地天氣晴朗，不過由於梅花颱風影響，周日台北東邊、北部海岸線、東北角、宜蘭開始出現零星降雨，氣溫略降，之後變化還要觀察梅花颱風動向，同時秋天的季節感也會越來越明顯。

氣象預報顯示明日各地天氣晴朗，中南部午後有局部短暫雨。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天各地為晴到多雲，感受溫暖舒適，清晨在南部地區可能有局部陣雨出現，不過時間較短暫，白天都可以見到陽光，午後是在中南部地區有局部短暫雷陣雨，不過範圍較小。

溫度方面，台灣附近吹東北風，中部以北及東北部早晨感受稍涼，局部最低溫為20度左右，白天高溫各地普遍為31至33度，感受較溫暖。另外氣象局也提到，新竹至雲林、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風，未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象。