嘉義縣消防局今晚間近8點接獲警方轉報，指布袋鎮復興里一處魚塭有浮屍，派遣布袋分隊前往將人搬運上岸，發現84歲蘇姓婦人已明顯死亡，疑似死者所穿的拖鞋則遺留在岸邊，由於死者患有失智，疑似是家屬外出找人才發現老婦人落水，目前員警仍在試圖了解事發過程。
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