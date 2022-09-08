魚塭旁遺留一雙拖鞋，疑似是死者生前所有。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今晚間近8點接獲警方轉報，指布袋鎮復興里一處魚塭有浮屍。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今晚間近8點接獲警方轉報，指布袋鎮復興里一處魚塭有浮屍，派遣布袋分隊前往將人搬運上岸，發現84歲蘇姓婦人已明顯死亡，疑似死者所穿的拖鞋則遺留在岸邊，由於死者患有失智，疑似是家屬外出找人才發現老婦人落水，目前員警仍在試圖了解事發過程。

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