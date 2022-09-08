假冒衛生局補貼簡訊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

假冒衛生局補貼網站。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

江女誤信詐騙簡訊，在網站內填寫手機號碼、銀行帳戶等個人資料，致銀行帳戶遭駭。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

近期有不少假冒衛生局防疫補貼的簡訊流傳，誘騙受疫情影響的民眾點入申請，藉此竊取個資。高雄26歲江姓女子先前收到假冒簡訊，誤信為真，點進簡訊上的網址填資料。她日前收到網路銀行匯款通知，疑似帳戶遭駭自動匯款，趕緊向警方報案，警方獲報後與江女一同向銀行查證，所幸江女即時發現，請銀行關閉轉帳功能，自己辛苦存下的積蓄才沒被匯出。

江女在5日晚間9時許，突然收到網路銀行通知，稱自己的外幣帳戶內美金已全數兌換為新台幣，江女驚覺有異，因自己近期並無操作外匯，擔心銀行帳戶遭駭，致電銀行客服時，客服皆處於忙線中，一時無法撥通，於是江女連忙報警向警方求助。

新興分局五福二路派出所員警晚間9時30分許獲報，立即到現場了解詳情，江女向員警表示，自己前陣子收到不明簡訊，訊息顯示「衛生局，您的補貼已通過」，江女不疑有他，點進簡訊內附網址，輸入手機號碼、銀行帳戶等資料，沒想到「補貼」還未領到，自己辛苦存下的用來投資的美金卻被轉成新台幣，又不停收到匯款驗證碼，疑似網銀遭他人駭入，想將自己積蓄自動匯出。

員警向江女告知，近期常有詐騙集團等不法分子，發送以衛福部、衛生局名義的假紓困、補貼訊息，並建立仿真釣魚網站來誘騙急於領取補貼民眾填寫個資與銀行帳戶，來盜取帳戶存款，同時催促江女打電話給銀行客服，關閉轉帳功能。

據了解，江女遭駭美金折合台幣約10萬元。江女稱自己很少在關注新聞，不曉得詐騙集團有此手法，自己也因受到疫情影響，收入銳減，並且前陣子確診，有申請勞保的確診補助，此次收到假冒衛生局補貼簡訊，才會信以為真。所幸在員警與銀行客服協助下，自己的存款未有損失，員警事後不忘向江女建議該帳戶最好能儘速辦理結清並重新申請，以免後續再度被駭。