國圖南館動工！台南不只有歷史文化古蹟，也有進步科技園區，如今也將進駐學術據點。台南市長黃偉哲今(8日)在臉書興奮宣布：「國家圖書館南部分館（國圖南館）正式動工！」未來調閱國內外期刊、論文，政府公報、古籍、手稿將不用跑台北總館，在台南做研究也能同樣享有國家級的學術資源。

台南大家長黃偉哲今在臉書發文寫道：「溪北重大建設--國圖南館動工了！歷史在台南、文化在台南、科技在台南、學術也會在台南。終於可以向市民朋友宣布這個好消息，國家圖書館南部分館（國圖南館）正式動工！」

黃偉哲表示，國家圖書館是國家學術領域的終端，彙集國內外期刊、論文，政府公報、古籍、手稿等學習資訊服務，以往調閱相關文獻資料要跑到台北總館，未來在台南做研究也能同樣享有國家級的學術資源。

他指出，新營國圖南館硬體建築大氣絕美，新世代軟體資源更是完善，包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，以及本土兒童及青少年文學史料中心等四大功能，在國圖的基礎上再創新。

黃偉哲也感謝蔡英文總統、賴清德副總統以及蘇貞昌院長，給予台南大力的支持、看好台南未來的發展，促成國圖南館能夠順利動工，正式座落台南，使台南成為南部的學術聚落。