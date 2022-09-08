軍友社榮譽理事長李棟樑今率敬軍團，前往陸軍司令部慰問官兵中秋佳節愉快，並與陸軍司令徐衍璞上將和重要幹部會餐。李棟樑一行上午由政戰局局長簡士偉中將、軍友社代秘書長謝明德等陪同，前往陸軍司令部敬軍慰問，致贈慰問金及慰問品，讓官兵感受到社會各界支持國軍的力量。

李棟樑強調，雖已卸下軍友社理事長一職，但還是會持續堅定做國軍的志工，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻，永遠做國軍堅強的後盾。今年5月，李棟樑軍友社任滿8年後卸任，新任理事長黃呈琮聘他為榮譽理事長，退而不休，繼續勤走部隊基層關懷官兵。

李棟樑解釋，蔡英文總統希望軍友社修改章程再連任；他表示，自己非常願意擔任國軍永遠的志工，替官兵鼓勵打氣，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻；但不宜因人設事，就算真的要修改章程，也該由下一任理事長開始適用。

李棟樑表示，近日兩岸關係緊張，中共解放軍在台灣附近演習，這段日子最辛苦的必然是國軍官兵，海空軍辛苦自不必說，連陸軍幾位外島的指揮官，也是忙到幾個月不能返台休假。