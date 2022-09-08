文化部文資局「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」8日開展，德芙蘭國小學童舞蹈演出炒熱氣氛。（陳淑芬攝）

文化部文資局「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」8日開展，並以衛星展方式，將藝術教育帶進偏鄉。（陳淑芬攝）

文化部文資局「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」8日開展，並以衛星展方式，將藝術教育帶進偏鄉。（陳淑芬攝）

文化部文資局邀請16個國家、41名插畫及工藝家共177件作品，推出「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」，並在中市3所偏遠學校推出衛星展，將藝術教育推廣至偏鄉。文資局長陳濟民8日表示，插畫透過文字、圖樣等多元呈現，具童趣及療育效果，邀請文化資產插畫家加入展出，並以衛星展讓文化資產藝術走出去。

文資局推出「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」，主要展區在文化資產園區1916工坊，並設3個衛星展區在太平區東汴實驗國小、和平區德芙蘭國小及烏日區溪尾國小，即日起展出至今年展至10月30日，文資局今天在主展場舉辦開幕儀式，德芙蘭國小學童舞蹈演出炒熱氣氛。

陳濟民表示，插畫展透過文字、圖樣等方式呈現，有童趣及療育效果，大人小孩都喜歡，經邀請文化資產領域的插畫家加入，讓插畫溶入文化資產元素，展現全新活潑清新氛圍；展覽規畫為四季「節氣」區，打造新穎的打卡區，淡化社會對文化資產的生硬印象，並與3所學校合作推出衛星展，讓文化資產藝術走出去，展現多元的文化藝術。

文資插畫家鄭開翔表示，文化資產可用文字、影像等多元呈現，過去以繪畫作為生活紀錄，現今已成為重要史料，城市速寫近年蓬勃發展，用繪畫記錄城市的發展及樣貌變遷，也具文資價值。他並認為此展具有承先啟後 、開創新局的意義

德芙蘭國小校長古金益表示，文資局到偏鄉學校辦展覽，就像送大禮包開啟孩子的智慧與想像，學方串聯目前正在推動版畫課程，也吸引附近學校學生到校參觀，藉由藝術讓孩子開啟動未來生活的想像。

溪尾國小校長沈翠蓮指出，以往都以遊覽車將偏鄉孩子帶到主場參觀，這次將藝術品帶到我們身邊來，是很好的點子，學生參觀作品後，由藝術家分析鑑賞，再讓學生嘗試著創作，帶動偏鄉學校的藝術教育。

東汴實驗國小教務主任林楷庭也到場感謝文資局給予參與藝術展出機會。