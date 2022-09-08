為了抑制通膨高漲，歐洲央行（ECB）8日宣布史無前例升息3碼，將基準存款利率從0升至0.75％，再融資利率調高至1.25％，此為2011年以來最高水平。而這顯示出：ECB即便犧牲經濟成長，也要抑制通膨的決心。

外界普遍預期ECB這次會議將採取升息動作，差別僅在於升息幅度為2碼或3碼。ECB 7月會議已升息2碼，但通膨壓力未見減緩。

受能源價格飆漲影響，歐元區8月通膨率（CPI年增率）攀抵9.1 ％，再度改寫歷史新高。歐元區通膨持續升溫、尚未觸頂，短期內甚至可能升抵雙位數百分比。