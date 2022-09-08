高公局副局長廖肇昌6日前往坪林現勘，和區長及民代會談。（坪林區公所提供／李奇叡新北傳真）

經會談過後達成兩項共識，圖為高公局副局長廖肇昌發言畫面。（坪林區公所提供／李奇叡新北傳真）

國道5號為新北市坪林區往返要道，但交通部高速公路局為維持道路順暢，於連續假期前段的凌晨0時至中午12時，會封閉石碇、坪林南向匝道，使坪林居民備感不滿，故組成自救會和立委、議員和中央溝通協調，高公局總算做出妥協，同意這次中秋連假每日的凌晨0時至早上6時開放匝道通行，讓坪林人直言這是「重大進展與突破」。

國道5號南向匝道每逢連續假期，便會實施12小時的封閉，加上例假日儀控管制放行秒數過短，引發地方不滿，自救會總幹事陳耀璋點出，例假日匝道管制下，紅燈有50秒，綠燈卻僅有10秒，以致坪林匝道聯外道路壅塞數公里，地方除希望放寬管制，也盼匝道管控機動，能進一步解決坪林假日塞車問題。

為爭取權益，坪林區長周慶珍、全區里長、農會三長、坪林匝道自救會及民眾多次陳情，高公局副局長廖肇昌6日前往坪林現勘，和民眾黨立委邱臣遠、議員參選人張凱鈞、議員陳永福、議員陳儀君、立委羅明才服務處、議員金中玉服務處以及議員劉哲彰服務處溝通會，顯現在地民代不分黨派，全力協助坪林居民解決民生問題，爭取通行權益。

坪林區公所表示，經會談過後，達成兩項共識，第一，高公局同意0到6時試辦3次連續假期開放坪林南入匝道通行，另請行控中心針對三次施行過程，監控車流量做為後續政策調整的依據；第二，針對例假日匝道儀控管制，導致坪林平面道路擁塞問題，坪林行控中心允諾在例假日由專人加強監控車流，視實際狀況調整紅綠燈秒數，以疏解平面道路壅塞問題。