國民黨考紀會今確定開除違紀參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，以及違紀參選台北市議員的中央委員徐正文黨籍，鍾與徐都揚言將提告捍衛黨籍。黨務人士回應，兩人未獲黨提名卻自行登記參選公職，違紀參選事實明確，不擔心挨告。

經最後統計，國民黨考紀會今天共處理29件黨紀處分案，其中8人遭開除黨籍，13人遭撤銷黨籍，其餘8案則為停權、不予處分或不受理。

據了解，遭開除黨籍8人，除鍾東錦與徐正文外，還有違紀選花蓮縣鳳林鎮長的鳯林鎮代會主席林建平、違紀選彰化市長的前彰化縣議員張東正、違紀選嘉義市長的黨員陳泰山與鎮山宮前主委黃紹聰、國民黨花蓮縣吉安鄉黨部前主委邱永雙，以及加入民進黨的黨員黃振榮。

其中除鍾東錦開除黨籍處分是由原苗栗縣黨部建議撤銷黨籍「升級」，其餘遭開除7人，考紀會都是依據縣是黨部呈案「照案」通過。

而違紀參選花蓮縣議員的花蓮市長魏嘉賢，以及遭指控攻訐黨的花蓮縣議員黃玲蘭、田韻馨，原被花蓮縣黨部提報建議開除黨籍，但經考紀會審議，全都改為撤銷黨籍。

國民黨考紀會主委李貴敏表示，今天在審議黨紀處分案時，所有開除或撤銷黨籍決議，都經與會的考紀委員一致通過，沒有人有不同意見。

李貴敏也提到，今天考紀會議中，花蓮縣黨部有親自派人出席說明，但對於指控黃玲蘭、田韻馨攻訐黨要求開除黨籍的黨紀處分案，卻無法提出進一步證據佐證指控，最後改處分撤銷黨籍；魏嘉賢則以一致標準，由建議開除，改為撤銷黨籍。