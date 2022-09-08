距離選戰剩下不到80天，為了衝刺選情，蔡英文總統今（8）日晚間再度前往新北市替民進黨新北市長參選人林佳龍站台，蔡英文表示，自己也是新北市民，所以一定要替新北市挑選一個最好的市長，而林佳龍就是她心中最好的人選，因為新北市是台灣北部發展的引擎，如果沒有好好運用新北的能量，就是浪費了新北市這麼好的資源。

蔡英文說，2010年自己在新北參選市長，雖然敗選，但是從那時候開始就覺得新北市是一個很有潛力的地方，同時開始規劃諸多政策，到2012再把政策擴大成全國性，儘管仍然沒有當選總統，但是到2016勝選後，加上國會過半，就開始大步往前走，而新北市在層次上非常重要，因為這裡養成了一個總統叫蔡英文。

所以這次推出林佳龍來參選新北市長，是精挑細選下決定出來最好的人選，蔡英文說林佳龍曾在台中蹲點10年，十年磨一劍最後順利當選台中市長，儘管2018年因為環境因素的關係沒有成功連任，但他任內打下的基礎，直到現在的台中市府仍在延續中。

蔡英文也肯定林佳龍擁有立委、新聞局長、台中市長到交通部長的完整資歷，掌管交通部如此政府最重要之一的部會，首長的資歷一定要很深，同時林佳龍也是台灣智庫的創辦人之一，代表背後有諸多的專家學者，所以也擁有政策能力。

蔡英文更舉桃園、台南、高雄的例子，表示鄭文燦、黃偉哲、陳其邁能有亮眼的執政表現，就是因為中央與地方配合得很好，所以新北也需要有一個能與中央完美搭配的市長，因為在國家變革、轉型的階段，需要做很多的建設，但如果沒有地方政府的配合，執行的效率就會大打折扣。

蔡英文也利用機會，向支持者謝票，因為2020年以817萬票順利連任後，緊接著疫情爆發，所以沒有法回到新北謝票，但是這段時間政府很認真控制疫情，讓台灣的社會穩定，經濟持續往上走，把經濟產業推向新的階段。