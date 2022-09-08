日本女星深田恭子當年和金城武主演電視劇《神啊！請多給我一點時間》，精湛演技讓她爆紅，之後開啟她輝煌的戲劇之路，她還有著可愛臉蛋和傲人身材，發行過多本暢銷寫真集；39歲的她2021年5月身體亮紅燈，罹患「適應障礙症」一度停工，不久前被傳出分手富商男友杉本宏之，近日她終於更新IG親曝近況，粉絲看到她似乎又瘦了十分心疼。

深田恭子在2019年認愛日本地產大亨杉本宏之後，屢傳兩人要完婚的消息，甚至還有簽下婚前契約一說，彼此認定以結婚為前提交往，還列出各項細節，像是不施暴、不賭博和不出軌等，更找來律師見證蓋章。

不過，去（2021）年5月深田恭子不是宣布要結婚，而是罹患「適應障礙症」得停工的消息，令粉絲都相當擔憂；而今年5月深田恭子卻遭傳出因酗酒和男友鬧分手，雙方共同好友當時透露兩人已分手，但在深田恭子道歉承諾改進後，兩人目前關係是個謎。

而深田恭子在7月時被發現已復出拍戲，狀態看起來也不錯，昨（7日）她也時隔近半年終於更新動態，貼出兩張去看海的照片，表示海邊對她來說是個特別的地方，充滿正能量，還俏皮地說很忌妒會衝浪的人；粉絲等到她更新近況都很開心，但發現她看起來又瘦了，全身照更是纖細到像是小一號，都不捨地說，「要注意身體健康」、「女神加油，要元氣滿滿」、「好久不見，很高興能見到妳」。

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