總統蔡英文今(8日)上午接見美國眾議員8人訪團，率團的美眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席墨菲（Stephanie Murphy, D-FL）致詞時透露，她個人很希望台灣的鼎泰豐可以到美國奧蘭多開設分店；首次訪台的美國眾議員法蘭克林（Scott Franklin）則盛讚，台灣的半導體對於國際供應鏈是非常關鍵的。PTT鄉民對此嗨喊：「民主小籠包」、「新護國神山」，也有人嘆「直說還要買幾台波音吧」。

蔡英文重申，台灣不會屈服於脅迫，更會捍衛民主的制度與方式，台灣不會退縮，會積極與民主夥伴合作，共同維護區域和平與穩定。還說台灣會持續跟美國建立緊密經貿關係，台美21世紀貿易倡議將展開協商談判，希望透過這樣的倡議，以及洽簽高標準經貿協定，促成雙方的經貿發展。她表示，同時未來希望簽署避免雙重課稅協定，為彼此打造更好的投資環境，期望各位議員可以一起來支持。

墨菲致詞時表示，深化美台關係，在很多領域看到很多合作機會，美國國會應該呼籲台灣充分參與國際組織，台灣已經證明自己是國際社會負責任成員，尤其在公衛議題，台灣應該在適合時機參與國際論壇。墨菲還說，國會現在可以做的就是深化美台經濟合作，尤其是推動高標準的美台自由貿易協定，文化方面交流也很重要，學術與公民社會、政府交流，她個人則希望在佛羅里達州的奧蘭多看到鼎泰豐來開設分店。

法蘭克林表示，這次來台印證美國國會對台灣承諾，很驕傲看到美台關係不斷成長，美台關係發展不僅在國家安全方面，當然也包括科技、現代化技術等，無庸置疑台灣的半導體對於國際供應鏈是非常關鍵的。

PTT鄉民留言表示，「許願樹嗎？」、「重大國際政策：鼎泰豐」、「這個也要問總統？」、「台GG(積電)也開分店，鼎泰豐也開，美國人想棄台？」、「鼎泰豐乾EE屁事，要高端疫苗再說ㄅ」、「阿堂鹹粥過去開啦」、「怎不說美國要給台什麼利益」、「總統管不到鼎泰豐啦」、「台灣只有鼎泰豐逆」、「持續掏空台灣，怕打仗後沒民主晶片跟民主小籠包」。

還有人說，「GG要不要也不關總統的事情」、「棄台保美」、「看到那個廢到笑的晶片補助...」、「直說還要買幾台波音吧」、「那是私人公司，找蔡英文做什麼」、「等美國出現小台灣之後就不怕打仗了」、「護國神鼎」、「護國神包！」、「新護國神山」、「是不是在臭菜EE只夠資格管吃的？」