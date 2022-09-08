大陸國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議，部署加力支持就業創業的政策，拓展就業空間，培育壯大市場主體和經濟新動能。同時決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息，和加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用。

會議還將部署階段性支持企業創新的減稅政策，激勵企業增加投入提升創新能力，確定依法盤活地方專項債結存限額的措施，更好發揮有效投資一舉多得作用。

會議指出，就業是民生之本，創業能帶就業。要確立地方責任，加力促就業創業。一是將實施留工培訓補助地區，由失業保險金結餘備付24個月放寬到18個月。將兩年內未就業畢業生、登記失業青年納入擴崗補助。對失業人員及時發放失業保險金。

二是對平台靈活就業人員按規定給予社保補貼，運用專項貸款支持平台企業。三是創業擔保貸款人因疫情遇困的可展期1年還款。增加中小微企業信用貸、續貸等。四是加大對創業投資的政策支持。五是政府投資的孵化基地盡其所能免費供給初創企業場地。

會議指出，需求不足是突出矛盾，要以消費和投資拉需求、促進社會投資、以投資帶消費。設備更新改造有利於增加製造業和服務業現實需求、提振市場信心。對高校、職業院校和實訓基地、醫院、新型基礎設施和中小微企業、個體工商戶等設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限2年。

申請貼息截至年底。相應增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。同時，加大對社會服務業信貸支持，以擴消費。

會議指出，企業是創新主體，要實施階段性減稅政策支援創新，期限截至年底，這普惠公平、高效直達。今年第四季，對高新技術企業購置設備的，允許一次性稅前全額扣除並100％加計扣除；對現行按75％稅前加計扣除研發費用的，統一提高到100％，鼓勵改造和更新設備；對企業出資科研機構等基礎研究支出，稅前全額扣除。

會議指出，基礎設施等事關發展和民生，要繼續用好專項債補短板。依法盤活地方2019年以來結存的人民幣5,000多億元專項債限額，10月底前發行完畢，優先支持在建專案。