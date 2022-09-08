市場關注聯準會（Fed）主席鮑爾演說，上周初領失業金人數報22.2萬人，低於預期及前值，就業市場仍穩健，10年期美債殖利率來到3.24%。美股周四（8日）3大指數微幅開低，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數跌約0.3%。

截至台北時間22點03分，道瓊工業指數下跌104.82點（或0.33%），暫報31476.46點；那斯達克指數下跌32.58點（或0.28%），暫報11759.32點；標普500指數下跌10.89點（或0.27%），暫報3968.98點；費城半導體指數下跌10.67點（或0.41%），暫報2600.82點。

5大科技巨頭齊挫，谷歌、亞馬遜跌逾1%。半導體類股唯超微逆勢勁揚逾1%，艾司摩爾、美光和英特爾跌超過1%，台積電ADR跌1%，聯電ADR跌超過2%。

美國上周初領失業金人數報22.2萬人，低於前值修正後22.8萬人及預期的24萬人；截至上個月27日當周，續領失業金人數報147.3萬人，高於預期的143.5萬人，以及前值修正後的143.7萬人。