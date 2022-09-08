年底前金管會可能還有大罰單。金管會8日公布，截至8月底止，銀行、保險、證期三局共開出213張大罰單，共罰鍰1億5,422萬元，對應全年裁罰預算2億9,136億元，算是「進度落後」，近三年金管會罰鍰都逾3億元，等於才罰到一半，不少金檢重大缺失可能在年底前開罰。

金管會9月前六個工作日，就開出多張罰單，其中銀行局對永豐銀行理專勸誘客戶借錢投資或投保，開罰1,800萬元，還有經理人停職及加計作業風險，及台新銀行是不當催收及放款利率訂價與業務員獎金連結，沒有合宜的控管機制，也罰1,000萬元，加計作業風險，若再加上保險局7日一口氣罰810萬元，則目前罰鍰累計已逾1.9億元。

到目前為止最大罰單都在銀行局，如開發金被罰2,000萬元、永豐金1,800萬元、台灣銀行理專挪用案1,400萬元，還有日盛金大股東CTL未如期釋股罰1,200萬元，加計台新銀，共有五件破千萬元，而銀行局目前共有12件重大裁罰案，等於4成以上一罰就破千萬元，市場預估後續恐還有集團式大罰單。

但若以前八月來看，銀行局開罰10件、金額6,280萬元，是比去年同期減少32％以上，加計9月兩件大案後，與去年前九月的9,289萬元相比，微減少2％，再有罰案就超越同期。

近三年罰鍰都破億元的保險局，前八月開出42張罰單，罰鍰共4,630萬元，比去年同期作數少近24％，罰鍰少50％，若加上9月初開罰的810萬元，仍是比去年前九月少43％以上。

今年保險局大罰案主要是金控集團的分案，如中國人壽因大股東問題被罰600萬元，9月再被罰240萬元，合計840萬元最多，單一罰單亦是今年最高；其次才是台新銀行保代業務被罰300萬元、新光人壽因大股東及不動產投資管理等，被罰300萬元，新壽9月再吃二張共300萬元，合計600萬元，排名累計第二大。

證期局前八月連同上市櫃、公發公司等共開出161張罰單，共罰鍰4,512萬元，件數少10.6％，金額少28％，主要是今年證券投信業罰鍰較少，大案如瀚亞投信被罰400萬元、丹尼爾投顧300萬元、凱基證被罰240萬元等。