嗶哩嗶哩8日公布，截至6月底止第二季，股東應佔虧損人民幣（下同）20.07億元，去年同期虧損11.21億元，每股虧損5.08元。第二季經調整淨虧損19.68億元，去年同期虧損為13.25億元。嗶哩嗶哩美股盤前跌逾8％。

期內，該集團淨營業額49.09億元，年增9.2％。其中移動遊戲淨營業額10.46億元，年減15.16％；增值服務淨營業額21.03億元，年增28.66％；廣告淨營業額11.58億元，年增10.4％。

第二季，嗶哩嗶哩月均活躍用戶達3.06億，年增加29％；日均活躍用戶達8,350萬，年增33％；平均每月付費用戶達2,750萬，較去年同期增32％。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，在第二季宏觀環境和新冠疫情封鎖帶來的巨大挑戰下，很欣喜公司能夠繼續保持高質量的用戶增長，並有效控制開支。公司相信疫情最嚴重的影響已經過去，做好在下半年重拾增長趨勢，並提高利潤率的充分準備。另外，期望宏觀環境的改善可以助力業務的進一步發展，同時公司也將繼續控制成本並縮窄淨虧損。

首席財務官樊欣稱，在港交所主板轉換為主要上市的申請預計將於今年10月3日生效，相信兩地上市將進一步擴大投資者基礎，並為公司在資本市場提供更多的靈活性。