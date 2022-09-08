新北市長侯友宜今天頒予証書給新北YouBike第2 億及前、後各一騎乘人次幸運兒；侯友宜表示，新北市公共自行車YouBike1.0+2.0累計已有1581站、2萬5000輛車，皆為全國第一，是全國最大公共自行車服務網，感謝市民朋友支持公共自行車系統，突破2 億騎乘人次，累計騎乘里程更達約5億公里，相當於繞行地球1.2萬圈，也為地球減少3.7萬公噸碳排放，相當於約種植300萬棵樹。

侯友宜與得獎幸運兒及家屬合影。（吳志雲攝）

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北市YouBike第2億騎乘人次在上（8月） 30日上午11時11分誕生，第2 億幸運兒是住在新店區的曾女士，她因為不會開車和騎機車，所以平常就以YouBike當做採買的代步工具，今年至今騎乘次數就有112次，還幸運成為第2 億人次，可獲得2萬元禮券和証書；曾女士說，等孩子大一點，會想帶他們一起YouBike去淡水玩。

第2億人次前、後各2名幸運兒也將獲得1千元禮券及YouBike2.0造型悠遊卡，今天前來領獎的第1 億9999萬9999人次是70歲的蔡先生，5年來騎乘累計次數達1230 次，也是YouBike的愛用者；而第2億0000萬0001人次是來自多明尼克的Sandile Dominic Dlamini，來台灣已2年，今年8月1日才註冊成為YouBike會員，YouBike是他上班通勤的代步工具，一個月內就騎乘48次，還成為2億後的第1人，讓他直呼太幸運了。

交通局表示，新北市致力綠色運輸，在新北市騎自行車是非常舒服和安全的，因為新北市有600公里長的自行車道，並串聯河濱自行車道和市區自行車道，打造了通勤綠廊；而為鼓勵民眾多利用公共運輸，除了騎乘YouBike轉乘捷運、公車等大眾運輸持續享有轉乘優惠，公共自行車系統服務範圍還將再擴大，114 年更將全面升級YouBike2.0，提供市民朋友更優質的公共運輸最前及最後一哩路服務。