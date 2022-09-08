統一獅洋投羅昂傷癒復出首戰繳出6.1局失3分的好投，加上打線全場敲出12支安打，以7比3擊敗中信兄弟，也中斷近期4連敗；羅昂拿下個人7連勝，續保不敗之身。

羅昂上次在一軍出賽已是6月17日，當時面對富邦悍將投到第2局時，面對該局首位打者林益全就出狀況，下丘時腳部不舒服，造成右腳踝肌腱拉傷，這一傷又讓他離開一軍陣線近3個月。

今天前6局羅昂都力保不失，僅在7局上有失分紀錄，傷癒復出首戰共投98球，6.1局投出6次三振、1保送，被敲8支安打、失3分皆為責失，拿下本季第7勝；而9月前4場比賽共僅拿下3分的獅隊今天打擊也爆發，先發9棒全員安打，團隊共敲出12支安打攻下7分。

獲選單場MVP的羅昂站上頒獎台時說：「很高興能回來球場，受傷不好玩，看球隊沒贏也不好玩，很高興能回到賽場跟球隊一起拿下勝利。」他也提到，最感謝受傷這段時間幫助他的防護團隊，「不管是一、二軍都很辛苦照顧我，因為我很難應付，有時想加快進度，但他們會適時提點我要慢下來完成復健。」

最後羅昂被問到是否知道明天是中秋節？他笑著說不知道，「我只知道是休假日。」後來知道中秋節對於台灣人的意義後，他也祝福所有人都能在佳節與家人團聚，「希望你們能好好跟家人享受美食，我也很想念我的家人，但我的小孩必須要上學。」最後他也不忘向球迷喊話，享受完美食後，週六、日要再進場為獅隊加油。