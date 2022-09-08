吃海鮮奢侈嗎？藝人楊丞琳在大陸綜藝節目受訪，自述小時家貧吃不起海鮮，引發正反熱議，還被內政部小編以「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」造句狂酸。臉書粉專「逆風的烏鴉」則引用物價指數指出，水產品6年來漲幅是平均物價指數的2.6倍，奢不奢侈見仁見智，但海鮮價格顯然是「史上最貴」；引發網友共鳴表示：「晉惠帝：何不食肉糜」、「跟其他食材比，海鮮本來就貴」、「養殖業水產也不便宜」。

逆風的烏鴉今(8日)在臉書以「海鮮奢不奢侈見仁見智，但顯然是史上最貴」為標題發文表示，海鮮風波，文化部也參戰，這事和內政部八竿子打不著關係，和文化部的關係更遠，文化部此時po文，當然也是要吃楊丞琳豆腐，偷渡一下抗中保台，不過其中一句話引起他的興趣：「人人生命經驗不同，奢不奢侈，其實見仁見智」。

他認為，這句話有道理，確實不管海鮮價格高低，每個人的感受不同，到底貴不貴、奢不奢侈，也因人而異，「不過，真的沒有客觀標準看海鮮貴不貴嗎？有的，就是物價指數。」他查了主計處的統計資料，發現一件很有趣的事，從2016年民進黨執政，到今年8月為止，在2016年物價指數是100的情況下，今年8月的物價指數是107.69。也就是六年來，大約上漲了7.69%。

但烏鴉指出，如果單單以「水產品」來做統計，物價指數是多少呢？同樣的，若以2016年為100，到今年8月為止，水產品的物價指數是119.95，大約上漲了19.95%。這是什麼概念？就是說6年來水產品上漲的幅度，是平均物價指數的2.6倍左右。再來比較一下大家認為漲很多的穀類及其製品價格，到今年8月，物價指數是111.41，水產品上漲的幅度，是它的1.74倍。蔬菜類呢？是102.9。

他強調，「不要怪我用『水產品』，因為這是爵卿(覺青)的標準。既然它們覺得虱目魚和吳郭魚都是海鮮，那把所有水產品算在海鮮裡應該不過份。而這個結果，顯然證明一件事：就是不管在任何時候，海鮮奢不奢侈見仁見智，但從物價指數看，現在這個時刻，海鮮就是史上最貴。為什麼會造成這樣的情況，我沒去深究。但一堆水產品被禁止銷往大陸，還可以搞到水產品價格史上最貴，到底民進黨政府這些人和側翼們，有啥臉面去吹噓海鮮很便宜啊？」